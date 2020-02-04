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Житель Косой Горы незаконно подключился к газовым сетям

Житель Косой Горы незаконно подключился к газовым сетям

Нарушителю грозит штраф.

В поселке Косая Гора специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Тула» во время планового обхода сетей газораспределения обнаружили незаконное подключение дома по ул. Макаренко к стальному газопроводу.

Газовики отключили дом с помощью сварных работ. Нарушителю грозит привлечение к административной ответственности и штраф.

Отметим, что в 2019 году по заявлению АО «Газпром газораспределение Тула» за аналогичные правонарушения привлечены к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП 35 жителей Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:46 +2
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