Житель Косой Горы незаконно подключился к газовым сетям

В поселке Косая Гора специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Тула» во время планового обхода сетей газораспределения обнаружили незаконное подключение дома по ул. Макаренко к стальному газопроводу.

Газовики отключили дом с помощью сварных работ. Нарушителю грозит привлечение к административной ответственности и штраф.

Отметим, что в 2019 году по заявлению АО «Газпром газораспределение Тула» за аналогичные правонарушения привлечены к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП 35 жителей Тульской области.