В Туле начали отключать воду за долги

Фото «Тулагорводоканала»

28 января 2020 года АО «Тулагорводоканал» было вынуждено приостановить оказание услуг канализации в трех квартирах многоэтажных жилых домов города Тулы.

Как выяснилось, сделано это было из-за долгов за водоснабжение свыше двух месяцев.

В водоканале отмечают, что оплата коммунальных услуг — одно из обязательств российских граждан, за неисполнение которого предусмотрена ответственность. Одним из видов санкций является отключение абонента от коммуникаций, предоставляющих услугу, при наличии задолженности по оплате в размере, превышающем сумму двух месячных размеров оплаты, исчисленных из норматива.