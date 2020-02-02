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В Туле начали отключать воду за долги
Фото «Тулагорводоканала»

В Туле начали отключать воду за долги

По сообщению «Тулагорводоканала», в трех квартирах тульских многоэтажек перекрыли воду.

28 января 2020 года АО «Тулагорводоканал» было вынуждено приостановить оказание услуг канализации в трех квартирах многоэтажных жилых домов города Тулы.

Как выяснилось, сделано это было из-за долгов за водоснабжение свыше двух месяцев.

В водоканале отмечают, что оплата коммунальных услуг — одно из обязательств российских граждан, за неисполнение которого предусмотрена ответственность. Одним из видов санкций является отключение абонента от коммуникаций, предоставляющих услугу, при наличии задолженности по оплате в размере, превышающем сумму двух месячных размеров оплаты, исчисленных из норматива.

В соответствии с ФЗ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» способом воздействия на неплательщиков услуг ЖКХ является ограничение или приостановление оказания услуг водоснабжения и водоотведения.
 

 

 

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