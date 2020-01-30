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Мошенница тайно оформила на туляка кредит и списала с его карты 100 тысяч

Мошенница тайно оформила на туляка кредит и списала с его карты 100 тысяч

Необычный случай мошенничества зафиксирован в областном центре.

Мошенники продолжают изобретать новые способы хищения денег. История, которая случилась с 60-летним туляком, просто поражает своим абсурдом.

Мужчина разместил объявление в интернете о продаже кровати. Ему позвонила некая женщина и согласилась купить товар. Телефонная собеседница попросила сообщить ей номер банковской карты продавца, чтобы перевести деньги. При этом она уточнила, что нужно будет сказать еще и смс-код подтверждения, который придет мужчине на телефон.

Доверчивый продавец выполнил просьбу женщины, а позже увидел, что его счет на карте пополнился на 123 тысячи рублей.

Покупательница перезвонила и сказала, что по ошибке перевела ему больше денег, чем стоит кровать. Попросила вернуть ей 100 тысяч рублей, что мужчина и сделал с помощью банкомата.

Через время, внимательно просматривая полученные смс, туляк понял, что на его имя был дистанционно оформлен кредит
на 123 тысячи рублей.

Именно эти деньги и поступили на счет мужчины, именно их он и перевел в итоге мошеннице – 100 тысяч рублей. 

Осознав, что стал жертвой обмана, туляк обратился в полицию.

– В органах внутренних дел проводят все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося. Полиция напоминает гражданам о важности быть внимательными при осуществлении денежных переводов, предоставлении информации о реквизитах собственных банковских карт и всех финансовых операциях, совершаемых при телефонных переговорах, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:25 +5
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