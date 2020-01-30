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50 лет колонии на троих: жители Новомосковска получили сроки за сбыт наркотиков

50 лет колонии на троих: жители Новомосковска получили сроки за сбыт наркотиков

Двое мужчин и женщина продавали и пытались сбыть крупную партию наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, фигурантам этого дела вынесено обвинение по двум статьям — сбыт наркотиков и покушение на него в крупном размере.

По версии следствия, с 12 июля по 4 декабря 2018 года один из фигурантов покупал наркотики в Москве и Московской области, а потом передавал своим подельникам для распространения в Новомосковске. Они попались в декабре 2018 года на сбыте амфетамина массой 1,21 г, а также пытались сбыть амфетамин общим весом 105,78 г и МДМА весом 19,9 г.

С учетом всех собранных доказательств суд признал троих фигурантов дела виновными и назначил им наказание соответственно: 21 год лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей, 17 лет и один месяц заключения в исправительной колонии строгого режима и штраф 400 тыс. рублей, 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:38 +3
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