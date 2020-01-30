Хоккеист-любитель избил туляка до смерти и 15 лет скрывался от следствия

В ноябре 2018 года в городе Анадырь Чукотской автономной области был задержан 48-летний местный житель Олег Чарин. Его супруга и ребенок были в шоке: мужчина, как и полагается семьянину, работал — грузчиком на местном предприятии Чукотрыбпромхоз, активно занимался спортом — состоял в Ночной хоккейной лиге и был на хорошем счету среди игроков, летом ездил с семьей отдыхать.

Никто из близких и предположить не мог, что до переезда в Анадырь от его рук погиб человек.

Случилось это летом 2005 года, Олег в тот год приехал с севера в Суворов Тульской области в поисках работы и остановился у своего знакомого Павла Леховцова. Вечером 1 июня в гости к Павлу (имя изменено, – прим. ред.) пришел 38-летний Владимир Стрельцов (имя изменено, – прим. ред.). Выпили, разговорились. Всех троих объединяло уголовное прошлое и несколько проведенных лет в местах заключения. Об этих годах они и вспомнили. Каждый пытался козырнуть своим авторитетом в колонии. Между ними завязался спор: Павел и Олег не верили словам Владимира и вскоре поймали его на лжи. Начали выяснять отношения уже на кулаках. Чарин скинул Владимира с дивана на пол и нанес ему удары руками и ногами по голове и туловищу. После этого он вместе с Павлом вытащил его на улицу, где продолжили избиение. Затем Чарин оттащил Владимира за дом и ушел, но спустя непродолжительное время вернулся и еще несколько раз ударил ногами по голове и телу.

Владимир в ночь с 1 на 2 июня с черепно-мозговой травмой и уже в коме был доставлен в местную больницу. 2 июня он скончался в хирургическом отделении Суворовской ЦРБ.

По факту случившегося следователь прокуратуры Суворовского района возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Под подозрение сразу же попали те, с кем накануне пил Владимир. Павла допросили, он признался в том, что участвовал в драке, и рассказал, как и что было. За причинение тяжких телесных повреждений Павел был осужден и отсидел положенный срок. Олег же сразу после драки уехал из Тульской области. Он был немедленно объявлен в розыск, но найти его тогда не удалось — пропал из поля зрения правоохранительных органов. Заочно Олегу Чарину было вынесено обвинение в совершении преступления. Через некоторое время уголовное дело в отношении него было приостановлено.

Старший следователь-криминалист СУ СК РФ по Тульской области Михаил Тишин:

Михаил Тишин – Наша основная задача – чтобы каждый преступник был установлен, а если не вышел срок давности привлечения к ответственности, то и понес наказание. Именно поэтому работа не прекращается, даже если преступление было много лет назад. Так и в этом случае — при отработке материалов при взаимодействии с коллегами из МВД стало известно установить местонахождение Олега Чарина. 31 октября 2018 года было принято решение о возобновлении расследования уголовного дела.

Олег Чарин был доставлен в Тульскую область и допрошен. Заявления о том, что он не помнит драки с Владимиром, не помешали следствию — в деле достаточно было показаний свидетелей, подтверждающих, что именно он вместе с Павлом до смерти избил Владимира.