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Момент вооруженного ограбления ювелирного магазина в Тульской области попал на видео
Кадр из видео.

Момент вооруженного ограбления ювелирного магазина в Тульской области попал на видео

На кадрах видно, как двое мужчин, угрожая продавцам оружием, требуют украшения с витрин.

Резонансное ограбление ювелирного магазина, которое случилось в Кимовске на ул. Крылова утром 30 января, засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин в медицинских масках неспешно зашли в салон, достали обрезы и стали угрожать продавцам.

Испугавшись, девушки отдали грабителям ювелирные украшения, находящиеся на витринах.

Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. В настоящее время полиция ведет поиски злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, оба преступника ростом примерно 180 см, глаза голубые, худощавого телосложения, были одеты в толстовки темного цвета.
 
Злоумышленники скрылись на ВАЗ-2114 темного цвета с нечитаемыми регистрационными знаками. Машина была припаркована с торца дома в проезде Павлова.
 
Полиция обращается за помощью к водителям автомобилей с видеорегистраторами, которые проезжали проезд Павлова в период с 10.00 до 10.45 утром 30 января, а также к очевидцам. Если у вас есть записи видеорегистраторов или информация, которая может помочь в раскрытии преступления, просьба позвонить по номеру (48735) 5-96-52 или 02.
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:41 +3
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