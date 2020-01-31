Момент вооруженного ограбления ювелирного магазина в Тульской области попал на видео

Кадр из видео.

На кадрах видно, как двое мужчин, угрожая продавцам оружием, требуют украшения с витрин.

Резонансное ограбление ювелирного магазина, которое случилось в Кимовске на ул. Крылова утром 30 января, засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин в медицинских масках неспешно зашли в салон, достали обрезы и стали угрожать продавцам.

Испугавшись, девушки отдали грабителям ювелирные украшения, находящиеся на витринах.

Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей. В настоящее время полиция ведет поиски злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, оба преступника ростом примерно 180 см, глаза голубые, худощавого телосложения, были одеты в толстовки темного цвета.

Злоумышленники скрылись на ВАЗ-2114 темного цвета с нечитаемыми регистрационными знаками. Машина была припаркована с торца дома в проезде Павлова.

Полиция обращается за помощью к водителям автомобилей с видеорегистраторами, которые проезжали проезд Павлова в период с 10.00 до 10.45 утром 30 января, а также к очевидцам. Если у вас есть записи видеорегистраторов или информация, которая может помочь в раскрытии преступления, просьба позвонить по номеру (48735) 5-96-52 или 02.