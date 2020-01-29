Строительство картинга в «Золотом городе» прекращено по решению суда

В прошлом году местные СМИ уже писали о незаконном строительстве картинговой трассы рекреационного центра «Золотой город» в Веневском районе Тульской области.

Уже больше года назад суд принял решение о демонтаже трассы,

однако до настоящего времени вопрос так и не решен. В этой

связи мы обратились за информацией к владельцу нефтепродуктопровода.



АО «Транснефть — Верхняя Волга» прокомментировал ситуацию с

нарушением режима охранных зон и зон минимально допустимых

расстояний МНПП при строительстве рекреационного комплекса

центр «Золотой город»:

- По территории Тульской области проходит магистральный

нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань-Тула-Орел», принадлежащий

АО «Транснефть-Верхняя Волга». Он относится к числу опасных

производственных объектов I класса опасности.

Действующим законодательством в целях безопасности эксплуатации

опасного производственного объекта установлен запрет на

строительство в 25-метровой охранной зоне объекта.

В 2017 году ООО «Петропавловское» в составе имущественного

комплекса рекреационного центра «Золотой город» была возведена

картинговая трасса с нарушением охранной зоны МНПП.

В связи с тем, что использование данной картинговой трассы было

сопряжено с существенными рисками возникновения чрезвычайной

ситуации, угрозой для жизни и здоровья граждан — посетителей

центра «Золотой город», АО «Транснефть-Верхняя Волга», как

организация ответственная за безопасную эксплуатацию МНПП, было

вынуждено обратиться в арбитражный суд.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Тульской

области строительство картинговой трассы было признано

незаконным, а сам трасса — подлежащей демонтажу за счет сил и

средств ООО «Петропавловское».

04.03.2019 Постановлением Веневского районного отдела

Федеральной службы судебных приставов было возбуждено

исполнительное производство.

Несмотря на это, ООО «Петропавловское» до настоящего времени

решение суда не исполнило, в связи с чем угроза для безопасности, связанная с незаконным возведением картинговой трассы,

сохраняется.

АО «Транснефть — Верхняя Волга», в соответствии с действующим

законодательством РФ, в целях обеспечения безопасности жизни и

здоровья граждан, продолжает работу, направленную на исполнение

судебного акта и демонтаж незаконно возведенного объекта.

По данному вопросу АО «Транснефть — Верхняя Волга» осуществляет

взаимодействие с контрольно-надзорными органами публичной

власти.