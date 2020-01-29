Строительство картинга в «Золотом городе» прекращено по решению суда
В прошлом году местные СМИ уже писали о незаконном строительстве картинговой трассы рекреационного центра «Золотой город» в Веневском районе Тульской области.
Уже больше года назад суд принял решение о демонтаже трассы,
однако до настоящего времени вопрос так и не решен. В этой
связи мы обратились за информацией к владельцу нефтепродуктопровода.
нарушением режима охранных зон и зон минимально допустимых
расстояний МНПП при строительстве рекреационного комплекса
центр «Золотой город»:
- По территории Тульской области проходит магистральный
нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань-Тула-Орел», принадлежащий
АО «Транснефть-Верхняя Волга». Он относится к числу опасных
производственных объектов I класса опасности.
Действующим законодательством в целях безопасности эксплуатации
опасного производственного объекта установлен запрет на
строительство в 25-метровой охранной зоне объекта.
В 2017 году ООО «Петропавловское» в составе имущественного
комплекса рекреационного центра «Золотой город» была возведена
картинговая трасса с нарушением охранной зоны МНПП.
В связи с тем, что использование данной картинговой трассы было
сопряжено с существенными рисками возникновения чрезвычайной
ситуации, угрозой для жизни и здоровья граждан — посетителей
центра «Золотой город», АО «Транснефть-Верхняя Волга», как
организация ответственная за безопасную эксплуатацию МНПП, было
вынуждено обратиться в арбитражный суд.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Тульской
области строительство картинговой трассы было признано
незаконным, а сам трасса — подлежащей демонтажу за счет сил и
средств ООО «Петропавловское».
Федеральной службы судебных приставов было возбуждено
исполнительное производство.
Несмотря на это, ООО «Петропавловское» до настоящего времени
решение суда не исполнило, в связи с чем угроза для безопасности, связанная с незаконным возведением картинговой трассы,
сохраняется.
АО «Транснефть — Верхняя Волга», в соответствии с действующим
законодательством РФ, в целях обеспечения безопасности жизни и
здоровья граждан, продолжает работу, направленную на исполнение
судебного акта и демонтаж незаконно возведенного объекта.
По данному вопросу АО «Транснефть — Верхняя Волга» осуществляет
взаимодействие с контрольно-надзорными органами публичной
власти.