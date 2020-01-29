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Строительство картинга в «Золотом городе» прекращено по решению суда

Строительство картинга в «Золотом городе» прекращено по решению суда

В прошлом году местные СМИ уже писали о незаконном строительстве картинговой трассы рекреационного центра «Золотой город» в Веневском районе Тульской области.

Уже больше года назад суд принял решение о демонтаже трассы,
однако до настоящего времени вопрос так и не решен. В этой
связи мы обратились за информацией к владельцу нефтепродуктопровода.

АО «Транснефть — Верхняя Волга» прокомментировал ситуацию с
нарушением режима охранных зон и зон минимально допустимых
расстояний МНПП при строительстве рекреационного комплекса
центр «Золотой город»:

- По территории Тульской области проходит магистральный
нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань-Тула-Орел», принадлежащий
АО «Транснефть-Верхняя Волга». Он относится к числу опасных
производственных объектов I класса опасности.

Действующим законодательством в целях безопасности эксплуатации
опасного производственного объекта установлен запрет на
строительство в 25-метровой охранной зоне объекта.

В 2017 году ООО «Петропавловское» в составе имущественного
комплекса рекреационного центра «Золотой город» была возведена
картинговая трасса с нарушением охранной зоны МНПП.

В связи с тем, что использование данной картинговой трассы было
сопряжено с существенными рисками возникновения чрезвычайной
ситуации, угрозой для жизни и здоровья граждан — посетителей
центра «Золотой город», АО «Транснефть-Верхняя Волга», как
организация ответственная за безопасную эксплуатацию МНПП, было
вынуждено обратиться в арбитражный суд.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Тульской
области строительство картинговой трассы было признано
незаконным, а сам трасса — подлежащей демонтажу за счет сил и
средств ООО «Петропавловское».

04.03.2019 Постановлением Веневского районного отдела
Федеральной службы судебных приставов было возбуждено
исполнительное производство.

Несмотря на это, ООО «Петропавловское» до настоящего времени
решение суда не исполнило, в связи с чем угроза для безопасности, связанная с незаконным возведением картинговой трассы,
сохраняется.

АО «Транснефть — Верхняя Волга», в соответствии с действующим
законодательством РФ, в целях обеспечения безопасности жизни и
здоровья граждан, продолжает работу, направленную на исполнение
судебного акта и демонтаж незаконно возведенного объекта.

По данному вопросу АО «Транснефть — Верхняя Волга» осуществляет
взаимодействие с контрольно-надзорными органами публичной
власти.

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