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Тульская пенсионерка: «Меня заставили взять кредит на 260 тысяч под гипнозом!»
Дома у Людмилы Колягиной – целый набор, как оказалось, ненужных вещей, к тому же очень дорогих. И платить за них придется еще три года.

Тульская пенсионерка: «Меня заставили взять кредит на 260 тысяч под гипнозом!»

Шла на бесплатную презентацию массажного оборудования, а ушла с кучей ненужной техники и кредитом на 260 тысяч рублей.

Теперь 70-летняя Людмила Колягина (имя изменено. — Прим. ред.) не знает, как вернуть деньги.

Людмила Колягина — не единственная жертва очередных гастролеров, которые не так давно посетили Тулу. За три дня работы выставки сотрудники компании ООО «Овито» заключили не один десяток таких кредитных договоров с пенсионерами, которые пришли за «бесплатным сыром».

Людмила Колягина

– 15 января мне позвонили и предложили прийти на бесплатную презентацию японского массажного оборудования. Заверили, что денег платить не придется. Предлагали пригласить подруг, мужа, родственников и детей. Но у детей времени нет, муж умер, а родственники заняты. Поэтому 17 января я пошла одна. Выставка проходила в Доме науки и техники.

Пенсионерка пришла, вместе с ней к назначенному времени пришли еще около 15 человек. Всех их посадили в массажные кресла, включили оборудование.

– Процедура, конечно, приятная, всем она понравилась. Далее объявили, что теперь все участники презентации будут участвовать в розыгрыше массажного кресла. Мне предложили вытянуть билеты «счастливчиков». Я вытянула четыре, в числе которых был и мой.

Далее каждого посадили напротив специалиста. Молодой человек, который работал со мной, поздравил с выигрышем, но потом уточнил, что кресло дорогое — 213 тысяч рублей. Но поскольку я выиграла, то мне подарят скидку в 30% – я его смогу купить за 149 тысяч рублей и плюс еще ручной массажер, пылесос, две подушки, одеяло из верблюжьей шерсти и видеорегистратор.

Денег у меня не было, поэтому я согласилась взять кредит на три года. Они пообещали, что платить нужно будет по 5000 рублей в месяц: «Да вы не заметите, как выплатите». Ну я и решилась. Тут сын позвонил, я ему рассказала, где я, он просил меня не подписывать ничего, подождать, пока он приедет. Но ребята из этой компании сказали, что доставят меня до дома на такси и что оно уже ждет на улице, поэтому подписывать нужно скорее. Я и подписала. Еще разозлилась, помню, на сына: «Что ж, я сама не могу решить? Почему он мне указывает!»

Только приехав на такси домой, Людмила поняла, что зря не послушала сына. Сын посмотрел документы и выяснил, что платить его маме придется не по 5000, а по 7000 рублей в месяц — она подписала договор не только на кредит, но и на страховку на все три года.

Общая сумма к погашению вместе с процентами — 260 тысяч рублей.

Чтобы вернуть хотя бы часть денег, Людмила с сыном съездила 27 января в банк и, пока не прошел период охлаждения, отказалась от страхования жизни и СМС-оповещения. Благодаря этому сумма к погашению снизилась примерно на 70 тысяч рублей. Как вернуть остальные деньги, Людмила не знает:

– Вы не представляете, как обидно! Я всю жизнь проработала в милиции и никогда не думала, что так легко попадусь. Это же был настоящий гипноз, и под него же не я одна попала. Мы вчетвером участвовали в лотерее, а между остальными пришедшими тоже что-то разыгрывали, не помню, как именно, — мы в тот момент уже заполняли документы. Ну разве так можно? Наживаться на пенсионерах! Мы же все думали, что о нас позаботиться хотят, а оказалось, что хотят только денег.

Интернет пестрит гневными отзывами о действиях ООО «Овито». Сценарий примерно один и тот же: представители компании приезжают в Тулу, Волгоград, Рыбинск, Ростов-на-Дону (они уже практически всю страну объехали), арендуют на несколько дней помещение, а потом уезжают. Воспользоваться гарантированным законом правом покупателя и вернуть в 14-дневный срок товар практически невозможно — нет офиса в городе, а банк лишь разводит руками: сами подписали, товар получили, теперь платите.

Но все же выход есть: нужно в первую очередь обратиться в Роспотребнадзор, тем более что у них уже есть практика работы с подобными организациями.

В 2016 году многие туляки попались на уловки представителей компании Woolhouse и за баснословные деньги приобрели в кредит «чудо-пледы от всех болезней». Основанием для проведения проверки со стороны регионального Управления Роспотребнадзора стали два письменных обращения. Ведомство выявило нарушение прав потребителя на обмен товара надлежащего качества, на получение полной и достоверной информации о товаре, его потребительских свойствах и оштрафовало предпринимателя, работающего по франшизе Woolhouse. Поскольку предприниматель не исполнил требования ведомства и не устранил нарушение, Управление в качестве истца обратилось в суд с иском о расторжении договора купли-продажи. В ходе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению.

Есть уже и решения суда о расторжении договора с ООО «Овито». Так, 18 мая 2018 года Железнодорожный районный суд города Орла удовлетворил иск и постановил расторгнуть договор, «взыскать с ООО «Овито» в пользу покупателя стоимость массажной накидки на кресло — 110 400 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 55 200 рублей». Также он обязал покупателя вернуть ООО «Овито» массажную накидку на кресло «НМ 2180» в полной комплектации, подушки — 2 шт., одеяла — 2 шт., пылесос — 1 шт., ручной массажер — 1 шт.

Так что не стоит отчаиваться тем, кто попал в такую ситуацию. На быстрое возвращение денег надеяться вряд ли можно, но все же шанс есть.

Почему пенсионеры так доверчивы и часто являются мишенью для мошенников?

Психолог Ирина Жданова:

Ирина Жданова

Ирина Жданова

– Вроде бы все родственники и знакомые предупреждают: ничего не подписывайте, не читая, не пускайте незнакомых в дом, «бесплатный сыр только в мышеловке»… И всё равно наши пожилые родственники часто оказываются беззащитны. Почему так происходит? С одной стороны, в силу возраста снижается критичность мышления. К тому же пожилые люди привыкли доверять «официальным» лицам и источникам. Человеку в форме или с удостоверением, документу с печатью, признанным СМИ (к примеру, для многих было аргументом «Это же журнал «Здоровье» рекомендует!). Поэтому, если мошенники ссылаются, например, на рекламу федерального канала, или цитируют медийных личностей, или организуют презентацию в пафосном месте, они учитывают менталитет пожилых.

Также в силу психологических особенностей пенсионеры очень чутки к вниманию, — подчеркнула Ирина. — Даже если они не одиноки, интерес и искреннее внимание к ним всегда подкупают («это же такой чуткий человек, он хочет мне помочь»), и этим тоже пользуются мошенники, умеющие вызывать доверие. Улыбнуться, подарить или пообещать подарок, расспросить о делах и о здоровье — и вот пожилой человек уже готов довериться. Получается, основные причины: особенности ментальности и социальной среды, на которую пришлись годы активности; снижение критичности мышления; чувство одиночества и потребность в заботе.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:05 +9
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