Туляк не смог продать Audi из-за 74 непогашенных штрафов ГИБДД

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Приставы взыскали с туляка задолженности по дорожным штрафам на общую сумму более 68 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, автолюбитель игнорировал их и не платил по долгам. Судебные приставы-исполнители Советского района Тулы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего мужчине автомобиля Audi A5.

Данная мера сохраняет право пользования, но предполагает, что владелец не может распоряжаться (продавать, менять, дарить и др.) своим имуществом.



Должник запланировал продать автомобиль, но сделать это ему не удалось из-за запрета регистрационных действий.



Запрет сняли после того, как туляк полностью погасил задолженности по 74 штрафам ГИБДД.

