новости
новости
Регистрация
Туляк не смог продать Audi из-за 74 непогашенных штрафов ГИБДД
Фото из архива Myslo.

Туляк не смог продать Audi из-за 74 непогашенных штрафов ГИБДД

Приставы взыскали с туляка задолженности по дорожным штрафам на общую сумму более 68 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, автолюбитель игнорировал их и не платил по долгам. Судебные приставы-исполнители Советского района Тулы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего мужчине автомобиля Audi A5.

Данная мера сохраняет право пользования, но предполагает, что владелец не может распоряжаться (продавать, менять, дарить и др.) своим имуществом.

Должник запланировал продать автомобиль, но сделать это ему не удалось из-за запрета регистрационных действий.

Запрет сняли после того, как туляк полностью погасил задолженности по 74 штрафам ГИБДД.
 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:57 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаСоветский район
Прочее
судебные приставывзыскание штрафа

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве
Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве
Тульская пенсионерка: «Меня заставили взять кредит на 260 тысяч под гипнозом!»
Тульская пенсионерка: «Меня заставили взять кредит на 260 тысяч под гипнозом!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.