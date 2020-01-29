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Из-за гриппа в 9 школах Тульской области приостановлены занятия

Из-за гриппа в 9 школах Тульской области приостановлены занятия

За неделю в регионе увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ.

За неделю в Тульской области зарегистрированы 4958 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 29% и выше заболеваемости предыдущей недели на 22%.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области отметили, что ситуация по этим заболеваниям в регионе в целом относительно благополучная.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирус гриппа.

На прошедшей неделе из-за гриппа и ОРВИ частично был приостановлен образовательный процесс в трех группах трех дошкольных образовательных учреждений (Кимовского и Узловского районов) и 19 классах девяти школ (Тулы, Новомосковского, Кимовского, Киреевского и Узловского районов).

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления по телефонам: 37−33−25, 37−30−77, 37−48−32.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:45 +1
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