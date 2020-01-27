В ДТП на автодороге «Тула – Новомосковск» пострадали двое мужчин

Фото из группы ВКонтакте "Узловая | Слухи".

27 января в 10.35 на 46-м км автодороги «Тула — Новомосковск» (деревня Хрущевка) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречку и врезался в Chery Amulet под управлением 55-летнего мужчины.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали оба водителя. Они госпитализированы.