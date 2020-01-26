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За сутки доверчивые туляки перевели мошенникам более полумиллиона рублей

За сутки доверчивые туляки перевели мошенникам более полумиллиона рублей

Полиция устанавливает личности злоумышленников.

Полиция Тульской области в очередной раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Только за сутки доверчивые жители региона перечислили мошенникам более полумиллиона рублей.

Так, в дежурную часть Управления МВД по городу Туле с заявлением обратилась 62-летняя жительница Пролетарского округа. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил назвать реквизиты банковской карты. В результате были списаны 19500 рублей.

Подобным образом с нескольких карт 42-летнего жителя Алексина были списаны более 112 тысяч рублей, а с банковских карт его 35-летней землячки — более 78 тысяч рублей.

65-летняя жительница Ефремова перечислила более 413 тысяч рублей мошенникам. 22-летний житель Скуратовского микрорайона Тулы перевел неизвестному более 6,5 тысяч рублей, а 69-летний житель Киреевска отправил более 52 тысяч рублей на некий расчетный счет в качестве предоплаты за покупку пиломатериалов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по всем вышеуказанным фактам сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступлений.

Как уберечься от мошенников, читайте в нашей специальной статье здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:06 +5
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