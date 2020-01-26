Фото Дмитрия Чербы.
Новомосковск принимает хоккейную Спартакиаду учащихся: фоторепортаж
В соревнованиях принимают участие 10 команд.
24 января в Новомосковске стартовала Х Спартакиада учащихся сборных команд ЦФО 2006 года рождения. Соревнования по хоккею проходят в Академии им.
Хоккеисты из 10 областей России борются за право представлять ЦФО на всероссийском этапе.
В группе «А» встретятся сборные Московской, Воронежской, Ярославской, Калужской и Брянской областей. В группе «Б» сразятся Тульская, Рязанская, Липецкая, Тверская и Тамбовская области.
результаты
Итоги первого дня:
- Московская — Воронежская — 3:1
- Липецкая — Рязанская — 5:1
- Ярославская — Калужская — 27:0
- Тульская — Тверская — 6:0
Итоги второго дня:
- Ярославская — Брянская — 17:1
- Рязанская — Тверская — 3:4
- Воронежская — Калужская — 11:2
- Липецкая — Тамбовская — 19:0
Итоги третьего дня:
- Тульская — Рязанская — 9:0
- Московская — Калужская — 16:0
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