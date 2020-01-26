Новомосковск принимает хоккейную Спартакиаду учащихся: фоторепортаж

Фото Дмитрия Чербы.

24 января в Новомосковске стартовала Х Спартакиада учащихся сборных команд ЦФО 2006 года рождения. Соревнования по хоккею проходят в Академии им. Б. П. Михайлова .

Хоккеисты из 10 областей России борются за право представлять ЦФО на всероссийском этапе.

В группе «А» встретятся сборные Московской, Воронежской, Ярославской, Калужской и Брянской областей. В группе «Б» сразятся Тульская, Рязанская, Липецкая, Тверская и Тамбовская области.

результаты

Итоги первого дня:

Московская — Воронежская — 3:1

Липецкая — Рязанская — 5:1

Ярославская — Калужская — 27:0

Тульская — Тверская — 6:0

Итоги второго дня:

Ярославская — Брянская — 17:1

Рязанская — Тверская — 3:4

Воронежская — Калужская — 11:2

Липецкая — Тамбовская — 19:0

Итоги третьего дня: