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Новомосковск принимает хоккейную Спартакиаду учащихся: фоторепортаж
Фото Дмитрия Чербы.

Новомосковск принимает хоккейную Спартакиаду учащихся: фоторепортаж

В соревнованиях принимают участие 10 команд.

24 января в Новомосковске стартовала Х Спартакиада учащихся сборных команд ЦФО 2006 года рождения. Соревнования по хоккею проходят в Академии им. Б. П. Михайлова.

Хоккеисты из 10 областей России борются за право представлять ЦФО на всероссийском этапе.
 

В группе «А» встретятся сборные Московской, Воронежской, Ярославской, Калужской и Брянской областей. В группе «Б» сразятся Тульская, Рязанская, Липецкая, Тверская и Тамбовская области.

результаты

Итоги первого дня:

  • Московская — Воронежская — 3:1
  • Липецкая — Рязанская — 5:1
  • Ярославская — Калужская — 27:0
  • Тульская — Тверская — 6:0

Итоги второго дня:

  • Ярославская — Брянская — 17:1
  • Рязанская — Тверская — 3:4
  • Воронежская — Калужская — 11:2
  • Липецкая — Тамбовская — 19:0

Итоги третьего дня:

  • Тульская — Рязанская — 9:0
  • Московская — Калужская — 16:0
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Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 39
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 40
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 41
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 42
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 43
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 44
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 45
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 46
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 47
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 48
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 49
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 50
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 51
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 52
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 53
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 54
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 55
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 56
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 57
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 58
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 59
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 60
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 61
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 62
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 63
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 64
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 65
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 66
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 67
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 68
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 69
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 70
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 71
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 72
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 73
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 74
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 75
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 76
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 77
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 78
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 79
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 80
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 81
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 82
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 83
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 84
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 85
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 86
Зимняя спартакиада в Новомосковске, Фото: 87
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:57 0
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