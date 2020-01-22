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Забил бабушку до смерти: в Алексине футболист обжаловал приговор суда
Фото из архива Myslo.

Забил бабушку до смерти: в Алексине футболист обжаловал приговор суда

Происшествие случилось в мае 2019 года.

В Алексине 38-летний мужчина обжаловал приговор суда. Ранее он был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе судебного заседания было установлено, что ранее мужчина занимался профессиональным футболом. 24 мая 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он жестоко избил проживавшую вместе с ним 80-летнюю бабушку. Эксперты пришли к выводу, что спортсмен нанес пенсионерке в общей сложности не менее 30 ударов руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм несчастная скончалась.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор — лишение свободы в колонии строгого режима на 7,5 лет — оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:05 0
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