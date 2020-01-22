Когда будем голосовать за поправки в Конституцию?

15 января 2020 года, выступая с Посланием к Федеральному Собранию, президент страны Владимир Путин заявил, что хотя потенциал Конституции 1993 года еще не исчерпан, есть предложения внести ряд поправок в основной нормативный правовой акт Российской Федерации.

Распоряжением Президента Владимира Путина образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ , а также утвержден ее состав.

- Для меня было неожиданным узнать в полночь с 15 на 16 января, что по распоряжению Президента РФ я вошел в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России. Искренне благодарен за такое доверие, — рассказал Сергей Харитонов.

Напомним, что Сергей Харитонов входил в рабочую группу по подготовке и принятию Конституции в 1993 году, позже много работал над приведением в соответствие с федеральным регионального законодательства, возглавлял штаб Владимира Путина на выборах Президента в 2000 году.

В состав рабочей группы по внесению поправок в Конституцию вошли 75 человек. Кроме ученых-правоведов, депутатов различного уровня, в ее составе известные уважаемые авторитетные граждане, например, знаменитый доктор Леонид Рошаль и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Первое заседание под руководством Президента состоялось 16 января 2020 года.

- Состав рабочей группы разноплановый, но у всех за плечами богатый опыт и знания. И понимание большой ответственности. Буквально уже завтра, 23 января 2020 года, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о поправках. Подготовлены 22 поправки. Нас никто не ограничивает в выдвижении своих предложений по поправкам, но все-таки главная задача рабочей группы — подготовить предложения, внесенные Президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию, — сказал Сергей Харитонов. -

Окончательно изменения в Конституцию будут приняты по результатам всенародного голосования.

Ведь, как записано в Конституции РФ , «единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».

Когда же состоится всенародное голосование? На этот вопрос Сергей Харитонов ответил уклончиво — точно НЕ 26 апреля, как писали некоторые СМИ, к тому же есть законодательно установленные этапы и сроки прохождения законопроектов — и самих поправок, и законопроекта об установлении даты всенародного голосования. Впрочем, скорее всего голосование пройдет весной 2020 года.

- Считаю, Конституция — не памятник эпохе, это живой документ. Гибкий, умный, взвешенный, эффективный. Такой, чтобы люди понимали — изменения в Конституции улучшают их жизнь. Самое важное, на мой взгляд, при подготовке поправок — сохранить природу Конституции, незыблемость прав и свобод человека. Неслучайно Владимир Путин особо отметил, что первые три главы Основного закона неизменны. Впервые в Конституции напрямую предлагается закрепить социальные гарантии граждан — о минимальной зарплате, которая не может быть ниже прожиточного минимума, и обязательная индексация пенсий. Еще одна важная поправка — о главенстве Конституции РФ над международным правом. То есть если международные договоры ущемляют права россиян, то это неприемлемо в соответствии с Конституцией страны, — поделился Сергей Харитонов.

Рассказал спикер Тульской облдумы и о своем взгляде на предложенные президентом ограничения для высших должностных лиц страны в части двойного гражданства и вида на жительства в иной стране:

- Есть такая поговорка, где родился — там и пригодился. Руководитель должен жить там, где работает. Это относится к чиновнику любому уровню. Утром встал — проверил, как дороги почищены, как больница или школа работают. Считаю, эта морально-психологическая и конституционная норма правильная!