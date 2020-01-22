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В Туле в ДТП со скорой пострадал один человек

В Туле в ДТП со скорой пострадал один человек

Из-за аварии на Зеленстрое образовалась серьезная пробка.

Утром 22 января, напротив дома № 129-А на пр. Ленина столкнулись легковой автомобиль Hyundai и Ford Transit регионального Центра медицины катастроф.
 
По предварительной информации, перед дорожно-транспортным происшествием легковушка выезжала с ул. Генерала Маргелова, а спецавтомобиль следовал по проспекту Ленина в направлении Басово.
 
По словам водителя Hyundai, скорая пересекала перекресток на запрещающий сигнал светофора и он не увидел ее из-за других автомобилей. Стоит отметить, что Ford Transit ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной.
 
В результате ДТП с подозрением на перелом пальца доставлена в больницу пассажирка Hyundai.
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В Туле в ДТП со скорой пострадал один человек, Фото: 2
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:50 0
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