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В Тульской области в отношении врача-терапевта возбуждено уголовное дело
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay

В Тульской области в отношении врача-терапевта возбуждено уголовное дело

По версии следствия, женщина выписала своей знакомой «левый» больничный.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта плавской ЦРБ. Женщину подозревают в служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено в период с 27 августа по 2 сентября.
 
«Участковый врач-терапевт внесла в официальный документ — листок освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности недостоверные сведения о состоянии здоровья своей знакомой и периоде ее освобождения от выполнения служебных обязанностей, что предоставило ей право на незаконное временное освобождение ее от работы на период с 26.08.2019 по 02.09.2019 включительно», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Кроме того, за использование заведомо поддельного официального документа в отношении знакомой врача возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК Р. Ф. Ведутся расследования.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:15 0
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