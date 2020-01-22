В Тульской области в отношении врача-терапевта возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта плавской ЦРБ. Женщину подозревают в служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено в период с 27 августа по 2 сентября.

«Участковый врач-терапевт внесла в официальный документ — листок освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности недостоверные сведения о состоянии здоровья своей знакомой и периоде ее освобождения от выполнения служебных обязанностей, что предоставило ей право на незаконное временное освобождение ее от работы на период с 26.08.2019 по 02.09.2019 включительно», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.