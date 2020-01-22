Житель Белоруссии поехал на заработки в Тульскую область и пропал

О местонахождении мужчины ничего неизвестно уже полгода.

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил объявление о поиске 38-летнего Андрея Бобровникова, который пропал 27 июня 2019 года.

Как стало известно Myslo, мужчина направлялся из Белоруссии в Тульскую область на заработки и пропал. Доехал ли он в итоге в наш регион, неизвестно.

Особые приметы: шрам от ожога на руке.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Если вы видели указанного мужчину, сообщайте по телефонам:

8 (800)700-54-52, 112, 102 или 02.