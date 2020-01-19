Внимание: змея из квартиры тулячки сбежала и продолжает путешествие

К счастью, судя по фото, это маисовый полоз, он не опасен. Но он точно может напугать людей, если заползет в другую квартиру.

Сотрудники Тульского экзотариума прибыли в квартиру тулячки, обнаружившей у себя в туалете змею. Однако полоза уже не было: видимо, он покинул жилье тем же путем, каким и пришел.

Сотрудники экзотариума по фото распознали в змее неядовитого маисового полоза. По холоду он не может далеко уползти, поэтому, скорее всего, появится в одной из квартир дома № 26-б по ул. Серебровской. Работники экзотариума обращаются к жителям с просьбой не пугаться и не убивать змею.

Владельцы квартиры, в которой видели беглеца, уже обошли квартиры и предупредили соседей.

Увидели змею? Позвоните по тел. 770−118 (экзотариум).

Ранее Myslo сообщал, что жительница дома № 26-б по ул. Серебровской после недельного отсутствия вернулась в квартиру и увидела на унитазе змею. Подробности здесь. По словам сотрудников экзотариума, настоящий владелец змеи, почти на сто процентов живет в том же доме. По улице змея приползти не смогла бы - слишком холодно.