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На пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая автобус сбил пенсионерку
Обстоятельства происшествия выясняются.
Сегодня, 18 января, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 Мая водитель автобуса «Неман» сбил 87-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадавшая жива. Ее состояние уточняется.
Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
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