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На пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая автобус сбил пенсионерку
Фото: Яндекс.Карты.

На пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая автобус сбил пенсионерку

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня, 18 января, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 Мая водитель автобуса «Неман» сбил 87-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадавшая жива. Ее состояние уточняется.

Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:00 +6
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