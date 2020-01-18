На пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая автобус сбил пенсионерку

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Сегодня, 18 января, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 Мая водитель автобуса «Неман» сбил 87-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадавшая жива. Ее состояние уточняется.

Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.