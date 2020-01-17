Конфликт в тульском автобусе: от водителя потребовали объяснений

Кадр из видео

Стало известно, как «Тулгорэлектротрансе» поступили с водителем автобуса, у которого произошел конфликт с неадекватной пассажиркой. Водителю не следовало вступать в спор и руководствоваться эмоциями. Вместо этого мужчина был обязан остановить автобус и вызвать полицию.

По данным 1tulatv.ru, водитель написал объяснительную и получил дополнительные разъяснения по должностному инструктажу. Напомним, очевидцы опубликовали в группе «Тула Life» видео с инцидентом, который произошел несколько дней назад на одном из, предположительно, тульских муниципальных автобусных маршрутов.

Из описания к ролику следует, что женщина хотела проехать бесплатно, но получила отказ. Это ее взбесило, после чего она попыталась пролезть к водителю через окошко для оплаты билетов и делала попытки схватиться за руль. Кроме этого неадекватная пассажирка угрожала водителю, а также сыпала оскорблениями в адрес его семьи.

Услышав проклятия в адрес своих детей, водитель не выдержал и побежал за женщиной, которая, жутко голося, бросилась наутек. На кадрах видно, как водитель хватает несостоявшуюся пассажирку за руки, а затем оба исчезают из поля зрения камеры.

После этого на происходящее отреагировал один из пассажиров, который призвал водителя успокоиться и ехать дальше. Несколько раз крикнув: «Убью!», водитель начал возвращаться в кабину, после чего запись прервалась. По имеющейся на настоящий момент информации, инцидент произошел 9 января этого года.