Туляков приглашают на региональный Чемпионат по ММА

В субботу, 18 января, в тульской СШОР «Восток» (ул. Серебровская, д. 30) пройдёт Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

По итогам турниров будет сформирована сборная региона, которая оправится на Первенство и Чемпионат ЦФО по ММА. Соревнования организованы при поддержке депутата Тульской областной Думы 7-го созыва, президента тульской Федерации ММА Ильи Степанова.

В Чемпионате Тульской области примут участие мужчины и женщины старше 18 лет, а также юниоры (18-20 лет). В первенстве региона за медали поборются юноши в трёх возрастных категориях (12-13, 14-15 и 16-17 лет).