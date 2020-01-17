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Туляков приглашают на региональный Чемпионат по ММА

Туляков приглашают на региональный Чемпионат по ММА

Соревнования состоятся в спортшколе олимпийского резерва «Восток».

В субботу, 18 января, в тульской СШОР «Восток» (ул. Серебровская, д. 30) пройдёт Чемпионат и Первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

По итогам турниров будет сформирована сборная региона, которая оправится на Первенство и Чемпионат ЦФО по ММА. Соревнования организованы при поддержке депутата Тульской областной Думы 7-го созыва, президента тульской Федерации ММА Ильи Степанова.

В Чемпионате Тульской области примут участие мужчины и женщины старше 18 лет, а также юниоры (18-20 лет). В первенстве региона за медали поборются юноши в трёх возрастных категориях (12-13, 14-15 и 16-17 лет).

Открытие соревнований состоится в 10.00, вход для зрителей бесплатный.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 0
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