Тулячка задолжала дочери алименты на полмиллиона рублей

Фото из архива Myslo.

В Алексине Тульской области местная 35-летняя жительница задолжала своей несовершеннолетней дочери алименты на общую сумму более чем 500 тысяч рублей.

Женщина на протяжении длительного времени не выплачивала назначенные судом на содержание ребенка деньги. Поэтому исполнитель отдела судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области составил на нее протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«Безответственное поведение женщины стало основанием для составления судебным приставом протокола о привлечении ее к административной ответственности. Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал М. виновной и назначил наказание в виде 60 часов обязательных работ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.