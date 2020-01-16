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БК «Арсенал» сыграет в чемпионате России четыре домашних матча подряд

БК «Арсенал» сыграет в чемпионате России четыре домашних матча подряд

Болельщиков приглашают на игры!

На этой неделе БК «Арсенал» проведет первые в этом году официальные матчи. 17 января в 18.30 и 18 января в 16.00 оружейники сыграют в Черкесске с местным «Эльбрусом».
 
А на следующей неделе «Арсенал» проведет матчи в Туле — в гости к нам приедут два лидера группы «Б». Так, 23 и 24 января в «Новом поколении» оружейники примут майкопское «Динамо-МГТУ». Начало матчей в 19.00. Спустя два дня — 27 и 28 января в 19.00 — команда сыграет с магнитогорским «Динамо».
 
По итогам этих матчей станет ясно, кто обеспечит себе место в плей-офф.
 
Отметим, что уже 31 января в рамках Евразийской баскетбольной лиги «Арсенал» в Туле сыграет с могилевским «Борисфеном».
 
 
Пресс-служба БК «Арсенал» рассказала, как обстоят дела у команды после того, как она оспорила решение РФБ в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
 
- Несмотря на то, что CAS обязал РФБ приостановить исполнение решения своего исполкома и обеспечить продолжение участия нашего клуба в чемпионате России, мы имеем следующее. Решение об аннулировании результата матча со ставропольским «Динамо», сыгранного 7 декабря и окончившегося победой «Арсенала» 82:65, отменено.
 
При этом индивидуальные санкции, наложенные на наших игроков и тренера, на данный момент продолжают действовать, а напротив их фамилий на сайте Федерации стоит метка «покинул команду».
 
В выездных матчах против тобольского «Нефтехимика», которые должны были состояться 14 и 15 декабря, «Арсеналу» засчитаны два технических поражения со счетом 0:20.
 

Подробности скандала читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:29 0
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