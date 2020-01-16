Жуткое ДТП с «Окой» и грузовиком снял видеорегистратор

Фото: стоп-кадр видео.

Пользователь YouTube под ником ФАМА А43 опубликовал видео страшной автоаварии, которая произошла на 312-м км автодороги М-4 «Дон» в Ефремовском районе Тульской области.

Судя по кадрам, малолитражка «Ока» выехала для обгона на встречную полосу, где, предположительно, сначала столкнулась с одним грузовиком, затем врезалась во второй, а после отлетела обратно на свою часть дороги и там столкнулась с легковым автомобилем.

В результате ДТП погиб 42-летний водитель «Оки» и незначительно пострадала водитель «Лады».

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить следствию.