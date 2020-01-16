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Жуткое ДТП с «Окой» и грузовиком снял видеорегистратор
Фото: стоп-кадр видео.

Жуткое ДТП с «Окой» и грузовиком снял видеорегистратор

Автоавария произошла в Ефремовском районе.

Пользователь YouTube под ником ФАМА А43 опубликовал видео страшной автоаварии, которая произошла на 312-м км автодороги М-4 «Дон» в Ефремовском районе Тульской области.
 
Судя по кадрам, малолитражка «Ока» выехала для обгона на встречную полосу, где, предположительно, сначала столкнулась с одним грузовиком, затем врезалась во второй, а после отлетела обратно на свою часть дороги и там столкнулась с легковым автомобилем.
 
В результате ДТП погиб 42-летний водитель «Оки» и незначительно пострадала водитель «Лады».
 
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить следствию.
 

 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:29 +6
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