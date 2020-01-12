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Тульская полиция выявила два факта фиктивной постановки на учет иностранцев
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Тульская полиция выявила два факта фиктивной постановки на учет иностранцев

Преступления зарегистрированы в поселке Плеханово и поселке Хрущево.

В минувшую пятницу сотрудники отдела полиции «Ленинский» выявили два факта фиктивной постановки на учет иностранцев
 
«Предположительно, 62-летняя женщина из Плеханово зарегистрировала в своей квартире 3 иностранцев, не предоставив никому из них фактического места для проживания. Женщина призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Во втором случае 48-летний мужчина зарегистрировал пятерых иностранцев без предоставления мест для проживания. Он тоже признался в нарушении закона.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:56 +5
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