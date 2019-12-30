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Тульский экс-депутат Соловьев и его ОПГ выплатят алкогольным компаниям более 86 млн рублей
Фото из архива Myslo.

Тульский экс-депутат Соловьев и его ОПГ выплатят алкогольным компаниям более 86 млн рублей

Такой ущерб предприятиям они нанесли в результате своей преступной деятельности.

Суворовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ряда алкогольных компаний к ранее осужденным членам ОПГ, среди которых бывший депутат Тульской облдумы Валентин Соловьев. Они были признаны виновными в преступлениях, связанных с производством алкоголя. В результате их преступной деятельности нескольким компаниям был нанесен материальный ущерб.

Ц С ответчиков Сидорова А. В., Соловьева В. А., Трушина С. В., Киселева А. Г., Смирнова А. Н., Сафронкиной Н. Н., Свиридовой Ж. А., Ларченко Л. Р., Птахиной Н. В. в пользу «КПО Маркетинг Компани Лимитед», «Влактор Трейдинг Лимитед», «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», АО «Московский завод «Кристалл» солидарно взыскан причиненный преступлением ущерб на общую сумму 86 750 182 рубля, — сообщается на сайте Суворовского районного суда.

В доход МО Суворовский район с ответчиков также взыскана государственная пошлина на общую сумму 212 461 руб.

Кроме того, Соловьев, Киселев, Смирнов, Сафронкина и Птахина выплатят АО «Московский завод «Кристалл» 11 608 134 руб. Они же заплатят госпошлину муниципальному образования 60 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

 
Напомним, 23 июля 2018 года Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей: экс-депутата Тульской облдумы Валентина Соловьева, Натальи Сафронкиной, Надежды Птахиной, Андрея Смирнова, Александра Киселева, Сергея Трушина, Жанны Свиридовой и Людмилы Ларченко.
 
Они признаны виновными в преступлениях, связанных с производством алкогольной продукции: в производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, использовании поддельных федеральных специальных марок и незаконном использовании чужих товарных знаков.
 
В суде установлено, что с мая 2015 года по 28 июня 2016 года Соловьев и неустановленное следствием лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали и руководили организованной группой.
 

В указанный период времени злоумышленники изготовили для последующего сбыта более 6,3 млн бутылок алкоголя, после этого часть спиртного была реализована. При этом на бутылках размещались поддельные федеральные специальные марки.

В результате указанных действий правообладателям семи товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 85 млн рублей.

Приговором суда организатору преступной группы Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 3 млн рублей.

Остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет со штрафами от 1 до 2 млн рублей.

Осужденные подали апелляционные жалобы, после которых Тульский областной суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств состояние здоровья, явку с повинной и совершение преступления впервые.

В итоге Соловьеву было назначено 8 лет лишения свободы, с уменьшением суммы штрафа до 2,5 млн рублей. Остальным осужденным наказание снизили на срок от 2 до 3 месяцев, со снижением сумм штрафа на 100 тыс. рублей каждому.

 

Валентин Соловьев уже становился героем скандальных историй. В 2012 году пьяный депутат обматерил полицейских в стриптиз-баре «Зажигалка». По данному факту было заведено уголовное дело. Myslo подробно писал об этой истории здесь.

Есть любительское видео его задержания.

Интересно, что полицейские, участвовавшие в задержании Валентина Соловьева, были уволены со службы по собственному желанию. Позже уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:30 0
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искпреступлениеалкогольные компании

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