Тульский экс-депутат Соловьев и его ОПГ выплатят алкогольным компаниям более 86 млн рублей
Такой ущерб предприятиям они нанесли в результате своей преступной деятельности.
Суворовский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ряда алкогольных компаний к ранее осужденным членам ОПГ, среди которых бывший депутат Тульской облдумы Валентин Соловьев. Они были признаны виновными в преступлениях, связанных с производством алкоголя. В результате их преступной деятельности нескольким компаниям был нанесен материальный ущерб.
Ц С ответчиков
Кроме того, Соловьев, Киселев, Смирнов, Сафронкина и Птахина выплатят АО «Московский завод «Кристалл» 11 608 134 руб. Они же заплатят госпошлину муниципальному образования 60 000 рублей.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
В указанный период времени злоумышленники изготовили для последующего сбыта более 6,3 млн бутылок алкоголя, после этого часть спиртного была реализована. При этом на бутылках размещались поддельные федеральные специальные марки.
В результате указанных действий правообладателям семи товарных знаков причинен ущерб на сумму свыше 85 млн рублей.
Приговором суда организатору преступной группы Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 3 млн рублей.
Остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 2 лет и 6 месяцев до 4 лет со штрафами от 1 до 2 млн рублей.
Осужденные подали апелляционные жалобы, после которых Тульский областной суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств состояние здоровья, явку с повинной и совершение преступления впервые.
В итоге Соловьеву было назначено 8 лет лишения свободы, с уменьшением суммы штрафа до 2,5 млн рублей. Остальным осужденным наказание снизили на срок от 2 до 3 месяцев, со снижением сумм штрафа на 100 тыс. рублей каждому.
Валентин Соловьев уже становился героем скандальных историй. В 2012 году пьяный депутат обматерил полицейских в стриптиз-баре «Зажигалка». По данному факту было заведено уголовное дело. Myslo подробно писал об этой истории здесь.
Есть любительское видео его задержания.
Интересно, что полицейские, участвовавшие в задержании Валентина Соловьева, были уволены со службы по собственному желанию. Позже уголовное дело было прекращено за примирением сторон.