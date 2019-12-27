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В Туле КамАЗ со щебенкой упал с моста в реку

В Туле КамАЗ со щебенкой упал с моста в реку

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Утром 27 декабря в деревне Балабаевка в Туле (Пролетарский округ) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель КамАЗа с грузом щебня не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего при входе в поворот не справился с управлением, и  автомобиль упал с моста в реку Сежа, снеся при этом ограждение.

В момент происшествия в кабине находились водитель и пассажир. Несмотря на то, что самосвал упал с высоты примерно 2-3 метра, а кабина оказалась частично в воде, в ДТП обошлось без пострадавших.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 1
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 2
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 3
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 4
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 5
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 6
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 7
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 8
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 9
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 10
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 11
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 12
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 13
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 14
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 15
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 16
В Туле КамАЗ упал с моста, Фото: 17
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:58 +2
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