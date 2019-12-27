В Туле КамАЗ со щебенкой упал с моста в реку

Утром 27 декабря в деревне Балабаевка в Туле (Пролетарский округ) произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель КамАЗа с грузом щебня не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего при входе в поворот не справился с управлением, и автомобиль упал с моста в реку Сежа, снеся при этом ограждение.

В момент происшествия в кабине находились водитель и пассажир. Несмотря на то, что самосвал упал с высоты примерно 2-3 метра, а кабина оказалась частично в воде, в ДТП обошлось без пострадавших.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.