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В Туле прошли областные соревнования среди ветеранов по шахматам
Фото предоставлено организаторами.

В Туле прошли областные соревнования среди ветеранов по шахматам

Рассказываем, кто победил в турнире.

В Тульской шахматной гостиной прошли областные соревнования среди ветеранов на призы регионального отделения Союза пенсионеров России. В турнире приняли участие 23 мужчины и 4 женщины практически из всех муниципалитетов региона. Турнир проходил по швейцарской системе по правилам блица в 9 туров с контролем времени 5 минут + 3 секунды за ход каждому сопернику до конца партии.

Первое место с результатом 7,5 очков занял действующий чемпион ЦФО среди ветеранов Степан Коровкин. Вторым стал Александр Бровкин, набравший 7 очков. Он единственный, кто смог нанести поражение победителю. Третье место с результатом 6,5 очков завоевал Николай Осипов.



Среди женщин первенствовала заняла Надежда Дежина, которая, набрав 4 очка, опередила Ларису Киндееву по дополнительным показателям. Третье место у Аллы Фролович (3 очка).

Отдельно был отмечен самый опытный участник — Владимир Неронов, которому в этом году исполнилось 87 лет. Владимир набрал в турнире 4 очка, заняв место в середине турнирной таблицы.

Призеры и победители получили призы и грамоты Союза пенсионеров России и Тульской шахматной гостиной.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:32 0
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