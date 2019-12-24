Туляки пожаловались губернатору на вырубку деревьев в Рогожинском парке

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Туляки пожаловались на вырубку деревьев в Рогожинском парке.

Заместитель министра — директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев доложил, что эта часть парка была закреплена за ГУ ТО «Тульские парки» в конце 2018 года. По результатам комиссионного лесопатологического обследования здесь требуется удалить 614 аварийных и сухостойных деревьев. Уже убрано 211 из них. В следующем году будет организована высадка новых саженцев.

Андрей Журавлев напомнил, что в этом году по поручению губернатора в парке установлены беседка для настольных игр и площадка для настольного тенниса.

- Сейчас завершается разработка концепции развития и благоустройства новой части Рогожинского парка. Учитывая ее природный статус, сложный рельеф и задачи по экологическому просвещению, территория проектируется в соответствии с принципами природного урбанизма, прорабатывается вопрос создания экотропы, — подчеркнул замминистра.

Алексей Дюмин отметил, что парк заметно преобразился. Губернатор поблагодарил активных жителей за инициативу благоустройства, а Андрея Журавлева — за идею создания памятника комиссару Тульского рабочего полка Григорию Агееву.

Также глава региона поручил замминистру разместить в парке информацию о планах по благоустройству, озеленению и дальнейшему развитию этой территории, а весной — привлечь неравнодушных туляков к высадке саженцев.