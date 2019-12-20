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Алексей Дюмин поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы государственной безопасности во все времена были гарантом спокойствия наших граждан.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники НКВД внесли серьезный вклад в успех Тульской оборонительной операции, не позволив противнику захватить город.

Управление ФСБ по Тульской области продолжает с честью выполнять все поставленные задачи.

Ваша ежедневная ответственная работа часто остается в тени, но от этого не теряет своей значимости. Вы защищаете общество от терроризма и экстремизма. Сегодня особенно важно постоянно сохранять бдительность и не ослаблять противодействие новым угрозам.

Благодарю вас за профессионализм, самоотверженность и верность долгу.

Желаю вам здоровья, удачи, успехов и благополучия!

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сегодня, в 11:13 +1
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