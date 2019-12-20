Тулякам напоминают о запрете дарить подарки госслужащим
Это может повлечь уголовную ответственность.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает жителям региона о запрете дарить подарки государственным гражданским служащим.
- Получение должностными лицами подарков создает условия для возникновения конфликта интересов, влечет ответственность, предусмотренную законодательством, а в случае, когда подарок рассматривается как взятка, даритель и получатель будут привлечены к уголовной ответственности, — отметили в Роспотребнадзоре.
Также об этом запрете напоминает
- Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является нарушением установленного запрета, — напоминают в ведомстве.