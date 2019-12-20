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Тулякам напоминают о запрете дарить подарки госслужащим
Фото: Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Тулякам напоминают о запрете дарить подарки госслужащим

Это может повлечь уголовную ответственность.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает жителям региона о запрете дарить подарки государственным гражданским служащим.

- Получение должностными лицами подарков создает условия для возникновения конфликта интересов, влечет ответственность, предусмотренную законодательством, а в случае, когда подарок рассматривается как взятка, даритель и получатель будут привлечены к уголовной ответственности, — отметили в Роспотребнадзоре.

Также об этом запрете напоминает Минтруда РФ. В ведомстве уточняют, что исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями.

- Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является нарушением установленного запрета, — напоминают в ведомстве.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:09 0
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