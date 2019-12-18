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Губернатор Алексей Дюмин выступит с ежегодным Посланием
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин выступит с ежегодным Посланием

Мероприятие начнется сегодня в 12.00.

Сегодня, 18 декабря, в 12.00 губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Первый Тульский», в группе правительства региона «ВКонтакте», а также на сайте tularegion.ru. Также трансляция будет доступна здесь:

С текстом прошлогоднего Послания можно ознакомиться здесь.

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сегодня, в 10:10 −5
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