Губернатор Алексей Дюмин выступит с ежегодным Посланием

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Мероприятие начнется сегодня в 12.00.

Сегодня, 18 декабря, в 12.00 губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Первый Тульский», в группе правительства региона «ВКонтакте», а также на сайте tularegion.ru. Также трансляция будет доступна здесь:

С текстом прошлогоднего Послания можно ознакомиться здесь.