Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Губернатор Алексей Дюмин выступит с ежегодным Посланием
Мероприятие начнется сегодня в 12.00.
Сегодня, 18 декабря, в 12.00 губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратится с ежегодным Посланием к жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.
Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Первый Тульский», в группе правительства региона «ВКонтакте», а также на сайте tularegion.ru. Также трансляция будет доступна здесь:
С текстом прошлогоднего Послания можно ознакомиться здесь.
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