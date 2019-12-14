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В Щёкино с балкона 4 этажа выпала 13-летняя девочка
Фото из архива Myslo.

В Щёкино с балкона 4 этажа выпала 13-летняя девочка

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Щёкино произошла трагедия. В одном из домов с балкона четвертого этажа выпала 13-летняя школьница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

В причинах трагедии сейчас разбираются правоохранительные органы.

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