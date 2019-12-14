Главного бухгалтера тульской спортшколы осудили за мошенничество

Прокуратура Центрального района Тулы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера МБУ «Спортивная школа «Триумф». Она признана виновной в мошенничестве.

В суде установлено, что женщина, занимая должность главного бухгалтера, в период времени с 18 января 2013 года по 19 июля 2018 года путем обмана похитила более 2 млн рублей, принадлежащие учреждению. Своими преступными действиями она причинила материальный ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима. Также она не имеет права занимать определенные должности на госслужбе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью три года.

Приговор в законную силу не вступил.