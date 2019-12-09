В Туле погорелец с ул. Максимовского спасся от огня на балконе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

8 декабря в 19.00 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной на третьем этаже в Туле на ул. Максимовского, 6.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, на месте происшествия работали четыре пожарных расчета и автолестница. Открытое горение было ликвидировано в 19.23.

Пожарные спасли четыре человека по лестничному маршу. Кроме того, сообщается, что 50-летний мужчина спасся от огня на балконе, оттуда его с помощью автолестницы сняли спасатели. Погорелец надышался угарным газом.

В результате происшествия квартира выгорела по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 5 единиц техники.