«Тулица» взяла реванш у «Спарты»

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

8 декабря в Курске состоялся четвертый матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». «Тулица» играла ответный поединок со «Спартой». Напомним, что в первой встрече тулячки уступили соперницам со счетом 2:3.

В повторном матче «Тулице» удалось взять реванш. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, игра получилась напряженной, но в итоге в пятом сете нашей команде удалось одержать победу со счетом 15:11.

Общий счет матча — 3:2 в пользу «Тулицы» 3:2 (27:29, 25:21, 17:25, 25:18, 15:11).