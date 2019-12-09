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«Тулица» взяла реванш у «Спарты»
Фото пресс-службы ВК «Тулица».

«Тулица» взяла реванш у «Спарты»

Счет в матче – 3:2 (27:29, 25:21, 17:25, 25:18, 15:11).

8 декабря в Курске состоялся четвертый матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». «Тулица» играла ответный поединок со «Спартой». Напомним, что в первой встрече тулячки уступили соперницам со счетом 2:3.

В повторном матче «Тулице» удалось взять реванш. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, игра получилась напряженной, но в итоге в пятом сете нашей команде удалось одержать победу со счетом 15:11.

Общий счет матча — 3:2 в пользу «Тулицы» 3:2 (27:29, 25:21, 17:25, 25:18, 15:11).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:01 +1
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