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Недалеко от Суворова на ходу загорелась фура: видео
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Недалеко от Суворова на ходу загорелась фура: видео

К счастью, никто не пострадал.

5 декабря на трассе в Тульской области недалеко от Суворова на ходу загорелся МАЗ. Видео происшествия опубликовано в группе ВКонтакте «Тула. Жесть».

Как стало известно Myslo, транспортное средство принадлежит одному из тамбовских хлебокомбинатов. Водитель — житель Тамбовской области — при пожаре не пострадал.


Фото из группы ВКонтакте «Тула. Жесть».

По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:25 0
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