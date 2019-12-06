Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".
Недалеко от Суворова на ходу загорелась фура: видео
К счастью, никто не пострадал.
5 декабря на трассе в Тульской области недалеко от Суворова на ходу загорелся МАЗ. Видео происшествия опубликовано в группе ВКонтакте «Тула. Жесть».
Как стало известно Myslo, транспортное средство принадлежит одному из тамбовских хлебокомбинатов. Водитель — житель Тамбовской области — при пожаре не пострадал.
Фото из группы ВКонтакте «Тула. Жесть».
По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания.
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