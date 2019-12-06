Недалеко от Суворова на ходу загорелась фура: видео

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

К счастью, никто не пострадал.

5 декабря на трассе в Тульской области недалеко от Суворова на ходу загорелся МАЗ. Видео происшествия опубликовано в группе ВКонтакте «Тула. Жесть».

Как стало известно Myslo, транспортное средство принадлежит одному из тамбовских хлебокомбинатов. Водитель — житель Тамбовской области — при пожаре не пострадал.



Фото из группы ВКонтакте «Тула. Жесть».

По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания.