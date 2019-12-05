В жестком ДТП на проспекте Ленина пострадали два человека

Фото из группы ВКонтакте «Тула. Жесть».

Утром 5 декабря в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Мира произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Шевроле» и «Пежо». Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. От удара первая машина вылетела на тротуар.

В соцсетях женщина, ставшая очевидцем происшествия, рассказала, что в момент столкновения автомобилей она и еще один прохожий находились на указанном перекрестке и лишь чудом успели отскочить в сторону.



Фото из группы ВКонтакте «Тула. Жесть».

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в данный момент известно о двух пострадавших. Как именно случилось ДТП, сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.