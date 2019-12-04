Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег и сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность. Ночью и днём осадки – мокрый снег с дождём (до 2 мм).

Ветер западный, юго-западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от семи до двух градусов ниже нуля, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.