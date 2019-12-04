новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег и сильный ветер

Погода в Туле 5 декабря: мокрый снег и сильный ветер

Синоптики обещают облачность, днём – от -2 до +3 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность. Ночью и днём осадки – мокрый снег с дождём (до 2 мм).

Ветер западный, юго-западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от семи до двух градусов ниже нуля, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
погода в Тулепрогноз погодыпогодапогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД: автолюбителя оштрафовали на 700 рублей
Конфликт водителя-инвалида и ГИБДД: автолюбителя оштрафовали на 700 рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.