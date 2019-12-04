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В Туле Infiniti на летней резине врезался в столб
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле Infiniti на летней резине врезался в столб

В ДТП пострадала женщина-водитель.

3 декабря в 11.00 в Туле на улице Овражной 30-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Инфинити», по предварительной информации, не справилась с управлением, врезалась в опору ЛЭП и съехала в кювет.
 
В аварии пострадала водитель данного автомобиля. С травмами различной степени тяжести женщина была госпитализирована.
 
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что в момент ДТП на транспортном средстве были установлены шины для эксплуатации в летний период.
 
 

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, а также заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости установки на транспортное средство резины для эксплуатации в зимний период времени во избежание создания аварийных ситуаций на дороге.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:58 +9
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