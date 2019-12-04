В Туле Infiniti на летней резине врезался в столб

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 декабря в 11.00 в Туле на улице Овражной 30-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Инфинити», по предварительной информации, не справилась с управлением, врезалась в опору ЛЭП и съехала в кювет.

В аварии пострадала водитель данного автомобиля. С травмами различной степени тяжести женщина была госпитализирована.

В УГИБДД по Тульской области уточнили, что в момент ДТП на транспортном средстве были установлены шины для эксплуатации в летний период.