Не спешат «переобуваться»: В Тульской области увеличилось число ДТП с вылетом в кювет

За 3 дня декабря половина ДТП, произошедших в Тульской области, связана со съездом в кювет или наездом на препятствие. Госавтоинспекция уточняет, что основными причинами таких происшествий становится небезопасная скорость движения транспортных средств, дорожные и метеорологические условия, а также эксплуатация транспорта на шинах, предназначенных для летнего периода. В указанных случаях водитель не обеспечивает постоянный контроль за движением и не справляется с управлением.

В соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» определен зимний период, когда должна быть установлена зимняя колесная резина — декабрь, январь, февраль.

Тульская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует «переобуть» автомобиль. При отрицательных температурах окружающей среды летняя резина начинает терять свои свойства и затвердевает, что влечет за собой повышение аварийной опасности.

- Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения, — сообщает Госавтоинспекция.

Кроме того, следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Нужно быть особенно аккуратными и внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД.

Манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. Необходимо воздержаться от совершения резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

В связи с сокращением светового дня в обязательном порядке нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана или снегопада — снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Помните, что перед тем как тронуться с места, все стекла транспортного средства должны быть очищены от снега и наледи.

Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, приближаясь к ним, обязательно снизить скорость.

С наступлением зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция напоминает об использовании световозвращающих элементов. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода.

Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.