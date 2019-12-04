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Житель Богородицка пытался зарезать незнакомца в ночном клубе

Житель Богородицка пытался зарезать незнакомца в ночном клубе

За покушение на убийство мужчина приговорён к девяти годам лишения свободы.

Суд вынес приговор 48-летнему жителю Богородицка, который признан виновным в покушении на убийство. Пресс-служба региональной прокуратуры уточняет, что обвинительный вердикт подсудимому вынесла коллегия присяжных заседателей.

Согласно материалам дела, 16 июня, в ночном клубе «Эра» осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с незнакомым мужчиной. В ходе конфликта злоумышленник нанёс своей жертве три удара ножом – в живот, шею и поясницу. Истекая кровью, раненый сумел убежать от преступника.

Присяжные признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:28 +2
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