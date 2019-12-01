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Полиция задержала туляка, пытавшегося всучить продавцу поддельные 5000 рублей в ночном магазине

Полиция задержала туляка, пытавшегося всучить продавцу поддельные 5000 рублей в ночном магазине

Полицейские проводят мероприятия по выяснению деталей и обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, в ночное время в магазине покупатель расплатился купюрой номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки.

Незамедлительно прибывшие по полученному сообщению сотрудники правоохранительных органов доставили подозреваемого для разбирательства в городское УМВД.

Проведенное в экспертно-криминалистическом центре исследование подтвердило, что купюра является поддельной.

Подозреваемый в сбыте подделки ранее судимый 43-летний житель Тулы задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ.

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