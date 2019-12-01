новости
новости
Регистрация
В Новомосковске из-за горящей «стиралки» эвакуировали 12 человек
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В Новомосковске из-за горящей «стиралки» эвакуировали 12 человек

Причина пожара пока неизвестна.

Стиральная машина в одной из квартир на улице Льва Толстого в Новомосковске загорелась вечером 30 ноября. Жители вызвали пожарных, на место прибыли два расчета и автолестница. Из-за сильного дыма пришлось эвакуировать 12 жильцов других квартир.

Горящую технику спасатели потушили за три минуты. В результате пожара сама «стиралка» обгорела, закоптились стены и потолок в ванной. 

Причина пожара устанавливается.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:31 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожарстиральная машина
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полиция задержала туляка, пытавшегося всучить продавцу поддельные 5000 рублей в ночном магазине
Полиция задержала туляка, пытавшегося всучить продавцу поддельные 5000 рублей в ночном магазине
Компания «МСК-НТ» и экоактивисты провели совместную акцию в Новогуровской школе
Компания «МСК-НТ» и экоактивисты провели совместную акцию в Новогуровской школе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.