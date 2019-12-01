Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.
В Новомосковске из-за горящей «стиралки» эвакуировали 12 человек
Причина пожара пока неизвестна.
Стиральная машина в одной из квартир на улице Льва Толстого в Новомосковске загорелась вечером 30 ноября. Жители вызвали пожарных, на место прибыли два расчета и автолестница. Из-за сильного дыма пришлось эвакуировать 12 жильцов других квартир.
Горящую технику спасатели потушили за три минуты. В результате пожара сама «стиралка» обгорела, закоптились стены и потолок в ванной.
Причина пожара устанавливается.
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