В Новомосковске из-за горящей «стиралки» эвакуировали 12 человек

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Стиральная машина в одной из квартир на улице Льва Толстого в Новомосковске загорелась вечером 30 ноября. Жители вызвали пожарных, на место прибыли два расчета и автолестница. Из-за сильного дыма пришлось эвакуировать 12 жильцов других квартир.

Горящую технику спасатели потушили за три минуты. В результате пожара сама «стиралка» обгорела, закоптились стены и потолок в ванной.

Причина пожара устанавливается.