Дебош в тульском кафе: хулигану вменяют причинение тяжкого вреда здоровью

Кадр из видео.

Уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего жителя Московской области после дебоша в тульском кафе Tom Sawyer, передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел следственного управления.

Сообщается, что дело переквалифицировали из статьи «Хулиганство» в более серьезную — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

– Установлено, что 1 ноября 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских действий нанес ранее незнакомому мужчине несколько ударов в голову, причинив тяжкий вред здоровью, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Подозреваемый задержан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, его заключили под стражу.

Напомним , в кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции. Как следует из комментариев за кадром , правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. На кадрах, которыми со «Слободой» поделился очевидец, это хорошо видно: в присутствии стражей порядка мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. Впрочем, за пару секунд до этого последняя сама подбежала к скандалящим людям и, возможно, при этом в ее руках была бутылка, которую она использовала в качестве орудия. Почему стражи порядка не надели на дебошира наручники или хотя бы не вывели его на улицу, непонятно.

Региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту бездействия сотрудников правоохранительных органов. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку произошедшему.

А тем временем четверо сотрудников Росгвардии, которые выезжали на вызов в кафе, были уволены «за грубое нарушение служебной дисциплины».