Дебош в тульском кафе: хулигану вменяют причинение тяжкого вреда здоровью
Дело передали в Следственный комитет.
Уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего жителя Московской области после дебоша в тульском кафе Tom Sawyer, передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел следственного управления.
Сообщается, что дело переквалифицировали из статьи «Хулиганство» в более серьезную — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
– Установлено, что 1 ноября 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских действий нанес ранее незнакомому мужчине несколько ударов в голову, причинив тяжкий вред здоровью, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.
Подозреваемый задержан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, его заключили под стражу.
Региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту бездействия сотрудников правоохранительных органов. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку произошедшему.
А тем временем четверо сотрудников Росгвардии, которые выезжали на вызов в кафе, были уволены «за грубое нарушение служебной дисциплины».