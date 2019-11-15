В Донском почти две недели разыскивают без вести пропавшую женщину

К ее поискам подключились волонтеры.

68-летняя Лариса Васильевна Свирина (Никулина, Соколова, Жиглова) ушла из дома 3 ноября и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, полного телосложения, седые волосы, светло-серые глаза.

Одежда: предположительно темно-синее болоньевое пальто, серая пуховая шаль, черные сапоги.

С собой: черная дамская сумка.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей пенсионерки, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02, 102, 112.



