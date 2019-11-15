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В Туле ищут очевидцев ДТП на ул. Октябрьской
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле ищут очевидцев ДТП на ул. Октябрьской

Там столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Land Cruiser 200.

В прошлую субботу, 9 ноября, в 21.10, на улице Октябрьской в Туле, 34-летняя женщина на Hyundai Solaris столкнулась с Toyota Land Cruiser 200 под управлением 39-летнего мужчины. Водитель легковушки получила незначительные повреждения и после оказания помощи была отпущена домой.

В редакцию Myslo обратился второй участник ДТП с просьбой помочь найти очевидцев, в распоряжении которых имеется запись с видеорегистратора. По предварительным данным, внедорожник ехал по трамвайным путям со стороны центра, а автоледи на Hyundai собиралась развернуться с встречной крайней левой полосы и не пропустила его.

По словам водителя «Тойоты», у женщины были внешние признаки опьянения, от освидетельствования она отказалась, виновник аварии пока не определён.

Если вы располагаете видеозаписью с места ДТП, звоните по телефону: 8(910)589-66-77, Дмитрий.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:36 +1
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Место
Тулаулица Октябрьская

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