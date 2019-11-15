Тульской области передали пять реанимобилей

Одна машина отправится в Новомосковск, по одной – в Алексин и Плавск. Два автомобиля останутся в Туле .

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» по просьбе губернатора Тульской области Алексея Дюмина передал региональному министерству здравоохранения пять реанимобилей, оснащенных оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи. В комплектацию машин входят дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, акушерский набор, компрессорный небулайзер и другая медицинская техника.

В торжественной церемонии передачи машин приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, учредитель фонда «Вольное Дело» Тамара Румянцева и исполняющий обязанности главврача «Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи» Наталья Полякова.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в Тульской области износ техники долгие годы был большой проблемой для скорой помощи, но с 2016 года она поэтапно решается.

- Мы используем для этого все возможности. Только в этом году за бюджетные средства закупили 49 автомобилей скорой помощи. Благодарю наших социальных партнеров — фонд «Вольное Дело» и лично Олега Дерипаску за 5 реанимобилей, укомплектованных всем необходимым медицинским оборудованием, — подчеркнул губернатор.

Учредитель фонда «Вольного Дела» Тамара Румянцева отметила, что фонд оказывает региональным властям всестороннюю поддержку в сфере здравоохранения.

- Содействие развитию российских регионов — одна из важнейших для нас задач. Деятельность фонда включает проекты в области улучшения инфраструктуры, поддержки образования, культуры, здравоохранения и спорта. Передача реанимобилей Тульской области — часть программы по обеспечению высокого качества медицины и достойного уровня жизни в стране, — отметила Румянцева.

Автомобили скорой медицинской помощи класса «С» произведены на заводе «ГАЗ» в 2019 году. Они обладают повышенной проходимостью. Комплектация автомобилей позволяет не только транспортировать больных и следить за их состоянием, но и оказывать скорую медицинскую помощь силами реанимационной бригады. Машины также оснащены средствами радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, позволяющими точно определять координаты.

Алексей Дюмин спросил Наталью Полякову: когда машины выйдут на линию, куда их распределят и есть ли кому на них работать?

По словам исполняющей обязанности главврача Центра медицины катастроф, уже на следующей неделе автомобили будут работать с бригадами.

Одна машина отправится в Новомосковск, по одной — в Алексин и Плавск. Два автомобиля останутся в Туле для бригад детской реанимации.

Наталья Полякова также рассказала, что сформирована авиамедицинская бригада, реанимационная бригада в Новомосковске.

- Мы и дальше будем находить возможность за счет внебюджетных источников финансирования оснащать наши медучреждения необходимой техникой, которая спасает людям жизнь. Это наша задача и обязанность. Мы будем использовать для этого все механизмы. Благодарю всех работников скорой за непростой и столь необходимый людям труд, — сказал Алексей Дюмин.