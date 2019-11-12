«Первый Тульский» с 29 ноября будет вещать в цифре на канале ОТР

Телеканалы, которые не вошли во второй мультиплекс, получат эфир на девятой кнопке.

Вещание будет в формате региональных врезок, длительностью по 5 часов в день: 3 часа утром, еще 2 — вечером. Показывать свои программы на ОТР получат возможность региональные телеканалы «21-й кнопки». «Первый Тульский» — в их числе. Однако, при этом у некоторых телезрителей могут возникнуть проблемы с приемом каналов первого мультиплекса. Как настроить свои телевизоры снова, и что увидят жители Тульской области на девятой кнопке — расскажем в нашем материале.

Сейчас региональный телеканал «Первый Тульский» в нашей области могут смотреть только обладатели кабельного телевидения и «платной цифры».

С 29 ноября он будет выходить в эфир еще и на частоте Общественного телевидения России с 6 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов вечера.

В результате у всех жителей области появится возможность смотреть программы «Первого Тульского» бесплатно, в хорошем качестве и без помех. Как рассказал его руководитель Вячеслав Терехин, начинать свой рабочий день зрители смогут с программы «Утро в городе». С 17 до 18 часов в эфире будут спортивные и культурные программы. А с 18 до 19 часов — программа «Особое мнение» и вечерний выпуск новостей.

Директор Тульского ОРТПЦ Александр Шемякин:

Александр Шемякин 22 ноября начнется перестройка оборудования. Это может вызвать сброс настроек на некоторых моделях приставок и телевизоров. В этом случае достаточно провести перенастройку каналов в автоматическом режиме или вручную. Подавляющее большинство телезрителей Тульской области этого даже не заметят. Сбои коснутся примерно 20 процентов пользователей — обладателей самых простых моделей приемников.

В свою очередь председатель регионального комитета по печати и массовым коммуникациям Марина Панова рассказала, что в Тульской области уже стартовала программа помощи телезрителям, которые не смогут самостоятельно настроить каналы.

Марина Панова В каждом районе будут организованы встречи специалистов с председателями ТОСов, сельскими старостами и старшими по домам. Будут работать горячие телефонные линии, специалисты которых подробно разъяснят, как выполнить перенастройку. Если решить проблему все же не получится, на помощь придут волонтеры.

Возможность вещания на федеральной частоте региональных программ финансировалась из резервного фонда Правительства Р. Ф. По оценкам специалистов, смотреть местные новости в «цифре» смогут не менее 95 процентов населения.

Как уточнил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, сейчас наблюдается некоторый перекос в повестке: телеканалы уделяют очень много внимания политическим событиям при том, что другие аспекты жизни региона зачастую остаются «за кадром».

Первыми на ОТР начали вещать телеканалы Омска и Калининграда. Там специалисты протестировали оборудование и теперь, по словам программного директора Общественного Телевидения России Юрия Бабурова, ОТР полностью готово к работе с региональными партнерами.

«Врезки» будут выходить в прямом эфире, на русском языке и без рекламы.

Основной акцент будет сделан на культурную, спортивную и общественную жизнь региона. И хотя редакция ОТР не имеет права менять контент «врезок», Наблюдательный совет телеканала может вмешаться, если содержание программ «выйдет за рамки приличий». «Если регионы покажут интересный, познавательный, качественно сделанный контент, ОТР готово поставить его и в федеральный эфир. Мы все работаем для зрителя. И если ему будет интересно — значит, победа».